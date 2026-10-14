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14 Октября , 10:44

Жителя Стерлитамака осудили за преследование и избиение бывшей девушки

В Орджоникидзевском районе суд вынес приговор 34‑летнему жителю Стерлитамака — его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством.

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Жителя Стерлитамака осудили за преследование и избиение бывшей девушкиЖителя Стерлитамака осудили за преследование и избиение бывшей девушки
Жителя Стерлитамака осудили за преследование и избиение бывшей девушки

Как сообщили в пресс‑службе прокуратуры Республики Башкортостан, в апреле 2026 года мужчина после продолжительного выслеживания выяснил, где живёт его бывшая возлюбленная, и проник в её квартиру. Он не поверил, что у женщины есть семья, и в ходе конфликта нанёс ей не менее пяти ударов рукой по лицу, при этом неоднократно угрожая убийством.

По решению мирового судьи мужчина приговорён к 10 месяцам принудительных работ; при этом 15 % его заработка будут удерживаться в доход государства. Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить потерпевшей более 100 тысяч рублей — в счёт компенсации материального и морального вреда.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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