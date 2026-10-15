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Происшествия
15 Октября , 09:01

В Башкирии заблудился ребёнок, но эта история оказалась со счастливым концом

На днях в Уфе судебные приставы Зульфия Николаева и Римма Аккучукова, возвращаясь вечером домой, заметили у дороги растерянного ребёнка.

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В Башкирии заблудился ребёнок, но эта история оказалась со счастливым концомВ Башкирии заблудился ребёнок, но эта история оказалась со счастливым концом
В Башкирии заблудился ребёнок, но эта история оказалась со счастливым концом

Оказалось, девочка ждала маму на остановке имени Города Галле, но телефон разрядился, а женщина всё не появлялась. Испугавшись, ребёнок решил самостоятельно дойти до микрорайона Затон. По дороге ей пришлось идти вдоль оживлённой трассы — там не было тротуара. В темноте среди шума машин девочка окончательно растерялась и остановилась.

Приставы подошли к ребёнку, постарались  успокоить и позвонили по номеру, который девочка помнила наизусть. Выяснилось, что мама уже разыскивает дочь и сильно переживает. Сотрудницы объяснили женщине, где находится девочка, и остались с ребёнком: посадили в машину, чтобы та согрелась, и побеседовали с ней о том, как вести себя в опасной ситуации.

Вскоре приехала мама — девочка тут же бросилась в её объятия. Волнение ушло, вечер завершился счастливо.

Фото: пресс-служба ГУФССП по РБ | Мах.

Источник ИА "Башинформ".

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