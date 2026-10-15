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Происшествия
15 Октября , 05:45

В Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом

В Стерлитамаке в рамках оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 33‑летнего жителя Салавата.

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В Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществомВ Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом
В Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом

При проведении личного досмотра у мужчины обнаружили свёрток с полимерным пакетиком, внутри которого находилось 2 грамма порошкообразного вещества. Проведённая экспертиза установила, что изъятое — наркотическое средство. Сам задержанный подтвердил, что приобрёл вещество для личного употребления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По информации МВД по РБ

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