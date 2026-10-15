В Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом

При проведении личного досмотра у мужчины обнаружили свёрток с полимерным пакетиком, внутри которого находилось 2 грамма порошкообразного вещества. Проведённая экспертиза установила, что изъятое — наркотическое средство. Сам задержанный подтвердил, что приобрёл вещество для личного употребления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По информации МВД по РБ