В Стерлитамаке мошенники похитили деньги с карты умершего человека через QR-код

Установлено, что неизвестное лицо предположительно использовало сотовый телефон местного пенсионера (мужчина скончался незадолго до этого) и с помощью QR‑кода оплатило покупки в нескольких магазинах Стерлитамака.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные и оперативно‑розыскные мероприятия — они направлены на установление личности злоумышленника.

По информации УМВД по РБ

Фото: Айгуль Хуснурьялова