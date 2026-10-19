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Происшествия
19 Октября , 03:44

В Стерлитамаке мошенники похитили деньги с карты умершего человека через QR-код

В Управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило заявление от представителя банка: с кредитной карты были похищены денежные средства.

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В Стерлитамаке мошенники похитили деньги с карты умершего человека через QR-кодВ Стерлитамаке мошенники похитили деньги с карты умершего человека через QR-код
В Стерлитамаке мошенники похитили деньги с карты умершего человека через QR-код

Установлено, что неизвестное лицо предположительно использовало сотовый телефон местного пенсионера (мужчина скончался незадолго до этого) и с помощью QR‑кода оплатило покупки в нескольких магазинах Стерлитамака.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные и оперативно‑розыскные мероприятия — они направлены на установление личности злоумышленника.

По информации УМВД по РБ
Фото: Айгуль Хуснурьялова

Автор:
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