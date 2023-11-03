Пловцы из Башкирии стали призёрами первенства России по плаванию

2 "золота" в брассе 50 и 100 м взял стерлитамаковец Даниил Пресняков и серебро – Артём Семенов, также серебро взял Тимофей Лиманов из Октябрьского. Серебро и бронзу в вольном стиле привезла София Ведищева из Салавата, серебро в 50 м и бронзу в 100 м - Савелий Евенко. Арину Степанцову и Никиту Князева отметили в брассе, в комплексном плавании 200 и 400 м отметили Богдана Курбатова.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/sport/2023-11-03/sportsmeny-iz-bashkirii-otlichilis-na-pervenstve-rossii-po-plavaniyu-3505166

Фото: минспорт РБ