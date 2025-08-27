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Спорт

Спорт
15 Октября , 05:06
Хит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катанию
Спорт
5 Мая , 05:10
Пловцы из Башкирии стали победителями на этапе мировой серии в Париже
Спорт
26 Апреля , 16:15
В Стерлитамаке определили сильнейших в турнире по мини-футболу
Спорт
14 Февраля , 14:39
"Лыжня России": досуг для дружной семьи
Спорт
18 Января , 13:19
В память о воине
Спорт
27 Августа 2025, 06:35
Юноша из Стерлитамака занял первое место на республиканских соревнованиях
Спорт
16 Августа 2025, 02:41
Для счастливых супругов и всех-всех-всех
Спорт
7 Августа 2025, 11:55
Спортсмены из Башкирии стали призёрами на чемпионате и первенстве МЧС России
Спорт
17 Июля 2025, 09:10
Семь боксёров из Башкирии завоевали медали на международном турнире в Крыму
Спорт
25 Апреля 2025, 09:02
Пловцы с нарушением зрения из Стерлитамака завоевали 11 медалей
Спорт
3 Апреля 2025, 11:48
Уфа впервые станет площадкой для проведения Чемпионата России по фехтованию
Спорт
9 Февраля 2025, 08:00
В Уфе прошла церемония открытия зимней спартакиады глухих
Спорт
7 Февраля 2025, 07:26
Башкортостан поборется за медали спартакиады «Мы вместе. Спорт»
Спорт
4 Февраля 2025, 10:18
Спортсмены из Стерлитамака победили в соревнованиях по армрестлингу
Спорт
17 Ноября 2024, 10:22
Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии во Дворец борьбы
Спорт
10 Ноября 2024, 08:54
Юные стерлитамаковцы привезли медали с XV Чемпионата мира по каратэ
Спорт
22 Декабря 2023, 09:27
Юные гандболисты из Стерлитамака победили в соревнованиях, которые прошли в городе Тольятти
Спорт
19 Декабря 2023, 11:37
Спортсмены Стерлитамака продолжают радовать успешными результатами
Спорт
19 Декабря 2023, 06:47
Юная спортсменка из Стерлитамака выступит на Первенстве России по самбо
Спорт
23 Ноября 2023, 10:15
Юный пловец из Башкирии привёз домой шесть золотых медалей
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В Стерлитамаке у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом
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