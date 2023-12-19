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Спорт
19 Декабря , 11:47

Юная спортсменка из Стерлитамака выступит на Первенстве России по самбо

Соревнования пройдут во Владивостоке. Заряженная энергией и опытом, Дарья Баранчук продемонстрировала свои навыки на Первенстве Приволжского Федерального округа в городе Кстово.

Юная спортсменка из Стерлитамака выступит на Первенстве России по самбо
Юная спортсменка из Стерлитамака выступит на Первенстве России по самбо

Завоевав третье место, она обеспечила себе возможность принять участие в национальных соревнованиях. Это значимое достижение открывает ей двери к новым вызовам и победам.

Первенство России запланировано на период с 31 января по 2 февраля 2024 года, и самбистка из Стерлитамака готовится в полной мере проявить себя на этом престижном мероприятии. Уверенность в себе и искренняя страсть к спорту помогут ей покорить олимпийскую арену и достичь новых вершин.

Мы желаем Дарье Баранчук удачи и силы в подготовке к Первенству России, а также ждем ее грандиозных выступлений на ринге Владивостока.

Фото МАУ «СШОР» 

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