Юная спортсменка из Стерлитамака выступит на Первенстве России по самбо

Завоевав третье место, она обеспечила себе возможность принять участие в национальных соревнованиях. Это значимое достижение открывает ей двери к новым вызовам и победам.

Первенство России запланировано на период с 31 января по 2 февраля 2024 года, и самбистка из Стерлитамака готовится в полной мере проявить себя на этом престижном мероприятии. Уверенность в себе и искренняя страсть к спорту помогут ей покорить олимпийскую арену и достичь новых вершин.

Мы желаем Дарье Баранчук удачи и силы в подготовке к Первенству России, а также ждем ее грандиозных выступлений на ринге Владивостока.

Фото МАУ «СШОР»