Уфа впервые станет площадкой для проведения Чемпионата России по фехтованию

Программа мероприятий включает следующие этапы:

21 апреля — церемония открытия чемпионата,

21-22 апреля — индивидуальные и командные соревнования саблистов,

23-25 апреля — индивидуальные и командные соревнования шпажистов,

26-28 апреля — индивидуальные и командные соревнования рапиристов.

Церемония открытия пройдет 21 апреля в 14:30 в Центре фехтования Республики Башкортостан. Среди почетных гостей мероприятия будут представители Федерации фехтования России и Министерства спорта Республики Башкортостан.

Соревнования соберут лучших российских фехтовальщиков, включая чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Участники будут бороться за медали в индивидуальных и командных турнирах по каждому виду оружия.

Место проведения: Центр фехтования Республики Башкортостан.

Адрес: проспект Дружбы Народов, 45.