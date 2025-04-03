Уфа впервые станет площадкой для проведения Чемпионата России по фехтованию

Программа мероприятий включает следующие этапы:
Церемония открытия пройдет 21 апреля в 14:30 в Центре фехтования Республики Башкортостан. Среди почетных гостей мероприятия будут представители Федерации фехтования России и Министерства спорта Республики Башкортостан.
Соревнования соберут лучших российских фехтовальщиков, включая чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Участники будут бороться за медали в индивидуальных и командных турнирах по каждому виду оружия.
Место проведения: Центр фехтования Республики Башкортостан.
Адрес: проспект Дружбы Народов, 45.