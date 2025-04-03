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Спорт
3 Апреля , 16:48

Уфа впервые станет площадкой для проведения Чемпионата России по фехтованию

Более 500 спортсменов из 22 регионов России продемонстрируют свои навыки в трех дисциплинах: рапире, шпаге и сабле.

Программа мероприятий включает следующие этапы:

  • 21 апреля — церемония открытия чемпионата,
  • 21-22 апреля — индивидуальные и командные соревнования саблистов,
  • 23-25 апреля — индивидуальные и командные соревнования шпажистов,
  • 26-28 апреля — индивидуальные и командные соревнования рапиристов.

Церемония открытия пройдет 21 апреля в 14:30 в Центре фехтования Республики Башкортостан. Среди почетных гостей мероприятия будут представители Федерации фехтования России и Министерства спорта Республики Башкортостан.

Соревнования соберут лучших российских фехтовальщиков, включая чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Участники будут бороться за медали в индивидуальных и командных турнирах по каждому виду оружия.

Место проведения: Центр фехтования Республики Башкортостан.
Адрес: проспект Дружбы Народов, 45.

Автор:Юлия Кононова
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