Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси

Под башкирским флагом на эту ответственную миссию были отобраны четыре талантливых шахматиста: Илья Коршунов и Дмитрий Плеханов из Стерлитамака, а также Юлия и Мария Бахурь. Эти молодые таланты стали единственной надеждой Башкирии на этом спортивном фестивале, который стартовал в городе Новополоцк.

В общей сложности в спартакиаде примут участие 270 школьников - по 135 человек от каждой страны-участницы. Турнир распределен на восемь команд, каждая из которых будет продолжать борьбу за победу в своей категории. Эту встречу смельчаков шахматистов ждут с нетерпением, и мы желаем всем участникам удачи и ярких эмоций в ходе этого турнира!

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Уфимского СК "Толпар"