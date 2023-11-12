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Спорт
12 Ноября , 16:06

Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси

Соревнования объединяют юных шахматистов из разных регионов Союзного государства. На соревнованиях представлены команды из Москвы, Красноярского края, Башкирии и Белгородской области, как сообщено в пресс-релизе уфимского СК "Толпар".

Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси

Под башкирским флагом на эту ответственную миссию были отобраны четыре талантливых шахматиста: Илья Коршунов и Дмитрий Плеханов из Стерлитамака, а также Юлия и Мария Бахурь. Эти молодые таланты стали единственной надеждой Башкирии на этом спортивном фестивале, который стартовал в городе Новополоцк.

В общей сложности в спартакиаде примут участие 270 школьников - по 135 человек от каждой страны-участницы. Турнир распределен на восемь команд, каждая из которых будет продолжать борьбу за победу в своей категории. Эту встречу смельчаков шахматистов ждут с нетерпением, и мы желаем всем участникам удачи и ярких эмоций в ходе этого турнира!

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Уфимского СК "Толпар"

Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
Юные шахматисты из Башкирии участвуют в спартакиаде "Олимпийские надежды" в Беларуси
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"Стерлитамакский рабочий"

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