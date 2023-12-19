Спортсмены Стерлитамака продолжают радовать успешными результатами

Итак, по итогам состязаний первое место заняли: Фахретдинова Д., Набиева А., Карбгина Е., Малахов А., Василенко Д., Коваленко В. Второе место заняли:Пименова В., Дронова А., Смирнова С., Адигамов А., Кофонов А., Мавлютов А. Их усилия и стремление к победе не остались незамеченными.С третьим местом приехали доой Утягулов Э., Суфиянова Э., Тарасова А., Башарова Э. — эти атлетки продемонстрировали невероятное мастерство и силу духа, достойные восхищения.

Поздравляем всех участников и призеров турнира с наступающим Новым годом и желаем им продолжать покорять вершины своих спортивных возможностей!

По информации Спортивной школы Олимпийского резерва города Стерлитамака