Юные гандболисты из Стерлитамака победили в соревнованиях, которые прошли в городе Тольятти

Нашу Республику достойно представляла замечательная сборная команда "Республика Башкортостан", в составе которой выступали энергичные и талантливые спортсмены из МАУ ДО "СШОР" города Стерлитамака.

Конечный результат игр, проводившихся по системе взаимных встреч, расставил все точки над "і" - итоговая победа досталась команде "Республика Башкортостан", обладающей максимальным количеством набранных очков.

Не остается ничего, кроме как от души поздравить наших талантливых спортсменов с этой блестящей победой и пожелать им новых ярких трофеев в будущем!

По информации спортивной школы Олимпийского резерва города Стерлитамака.