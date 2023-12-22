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Спорт
22 Декабря , 14:27

Юные гандболисты из Стерлитамака победили в соревнованиях, которые прошли в городе Тольятти

С 18 по 21 декабря 2023 года, в спорткомплексе "Олимп" города Тольятти, прошло Первенство Приволжского Федерального округа по гандболу сезона 2023-2024 годов для юношей до 18 лет.

Юные гандболисты из Стерлитамака победили в соревнованиях, которые прошли в городе Тольятти
Юные гандболисты из Стерлитамака победили в соревнованиях, которые прошли в городе Тольятти

Нашу Республику достойно представляла замечательная сборная команда "Республика Башкортостан", в составе которой выступали энергичные и талантливые спортсмены из МАУ ДО "СШОР" города Стерлитамака.

Конечный результат игр, проводившихся по системе взаимных встреч, расставил все точки над "і" - итоговая победа досталась команде "Республика Башкортостан", обладающей максимальным количеством набранных очков.

Не остается ничего, кроме как от души поздравить наших талантливых спортсменов с этой блестящей победой и пожелать им новых ярких трофеев в будущем!

По информации спортивной школы Олимпийского резерва города Стерлитамака.

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"Стерлитамакский рабочий"

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