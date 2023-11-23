Состязания проходили в городе Раменском, куда приехало более 370 участников из разных регионов России. Заслуженный член сборной России, Эмиль Салимгареев, преобразил свое имя в истинное золото, обретя первенство в шести дисциплинах: 50-метровый, 100-метровый и 400-метровый вольный стиль, а также 100 метров баттерфляй, 100 метров на спине и 200 метров комбинированное плавание. Эмилю удалось сохранить огромный азарт и напор, что позволило ему преодолеть всех соперников на своем пути к успеху. Он стал не только победителем, но и образцом настойчивости и силы воли для других спортсменов.

Источник: ИА "Башинформ"