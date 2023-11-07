Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан

Около 265 игроков участвовали в соревнованиях. Интеллектуальные спортсмены приехали из Уфы, Ишимбая, Баймака, Баймакского района и Стерлитамака.

По словам тренера Рината Рысаева, у стерлитамакских шашистов было мало времени на подготовку после Первенства ПФО по русским шашкам, однако это не помешало выступить достойно на соревнованиях.

В классической программе отличились мальчики до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия№2) – 2 место; Егор Князев (СОШ№5) – 3 место,

среди девочек до 9 лет: Самира Булташева (гимназия№4) – 2 место. В молниеносной программе отличились среди девушек до 11 лет: Назгуль Ишмуратова (школа №10) – 1 место, Яна Хомич (лицей №3) – 2 место, среди мальчиков до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия№2) – 1 место; Егор Князев (школа №5) – 2 место, среди девочек до 9 лет: Арина Максимова (гимназия№1) – 3 место.

В быстрой программе отличились среди девушек до 11 лет: Назгуль Ишмуратова (школа №10) 1 место, Яна Хомич (лицей№3) – 3 место; среди мальчиков до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия №2) – 1 место; среди девочек до 9 лет: Розалина Яушева (ДОУ№12) – 2 место, Самира Булташева (гимназия№4) – 3 место.

Все спортсмены обучаются в МАУ ДО «ДЮСШ№2» и АНО ЦШК «Башкортостан» у тренеров Р.М. Рысаева и Р.В. Родионовой.

По информации МАУ ДО «ДЮСШ№2» г. Стерлитамака