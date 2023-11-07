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Спорт
7 Ноября , 10:39

Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан

С 1 по 5 ноября в Ишимбае прошло Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 11 лет, мальчиков и девочек до 9 лет. 

Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан

Около 265 игроков участвовали в соревнованиях. Интеллектуальные спортсмены приехали из Уфы, Ишимбая, Баймака, Баймакского района и Стерлитамака.
По словам тренера Рината Рысаева, у стерлитамакских шашистов было мало времени на подготовку после Первенства ПФО по русским шашкам, однако это не помешало выступить достойно на соревнованиях.

В классической программе отличились мальчики до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия№2) – 2 место; Егор Князев (СОШ№5) – 3 место,
среди девочек до 9 лет: Самира Булташева (гимназия№4) – 2 место. В молниеносной программе отличились среди девушек до 11 лет: Назгуль Ишмуратова (школа №10) – 1 место, Яна Хомич (лицей №3) – 2 место, среди мальчиков до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия№2) – 1 место; Егор Князев (школа №5) – 2 место, среди девочек до 9 лет: Арина Максимова (гимназия№1) – 3 место.
В быстрой программе отличились среди девушек до 11 лет: Назгуль Ишмуратова (школа №10) 1 место, Яна Хомич (лицей№3) – 3 место; среди мальчиков до 9 лет: Матвей Зинченко (гимназия №2) – 1 место; среди девочек до 9 лет: Розалина Яушева (ДОУ№12) – 2 место, Самира Булташева (гимназия№4) – 3 место.
Все спортсмены обучаются в МАУ ДО «ДЮСШ№2» и АНО ЦШК «Башкортостан» у тренеров Р.М. Рысаева и Р.В. Родионовой.

По информации МАУ ДО «ДЮСШ№2» г. Стерлитамака 

Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
Юные шашисты стали призёрами Первенства Республики Башкортостан
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