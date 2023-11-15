В Башкирии медики оперативно извлекли острую булавку из пищевода 17-летней пациентки

По словам министра, происшествие произошло, когда девушка надевала платок на голову, и случайно проглотила шляпную булавку, которую удерживала в зубах. Немедленно была проведена экстренная гастроэнтероскопия для обнаружения и удаления булавки из пищевода. Острый конец булавки коснулся слизистой оболочки пищевода. Такие последствия могли бы быть чрезвычайно серьезными. В таких условиях существует высокая вероятность попадания булавки в крупные сосуды, что вызвало бы внутреннее кровотечение или иные серьезные осложнения", - пояснил министр.

По итогу операционная бригада справилась с удалением инородного тела всего за 15 минут.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-15/v-ufe-vrachi-operativno-dostali-iz-pischevoda-17-letney-patsientki-ostruyu-bulavku-3521742

Фото: соцсети Айрата Рахматуллина