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Здоровье

Здоровье
11 Сентября , 09:07
Ученые из Башкирии изобрели препарат от ишемической болезни сердца
Здоровье
17 Июня , 08:56
Врачи Башкирии спасли пациентку с тромбом, достигшим сердца
Здоровье
31 Марта , 10:09
Каникулы в "Радуге"
Здоровье
2 Марта , 01:49
"Другими глазами"
Здоровье
27 Февраля , 02:47
Приглашаем на полезную конференцию!
Здоровье
21 Августа 2025, 09:05
Роспотребнадзор Башкирии сообщил, какую угрозу таят комары
Здоровье
20 Августа 2025, 03:55
В Башкирии спрогнозировали подъём заболеваемости гриппом
Здоровье
8 Августа 2025, 10:05
Жительница Башкирии потеряла зрение, отравившись чачей из Сочи
Здоровье
24 Июля 2025, 06:30
В Башкирии врачи вернули к жизни пациента с болезнью надпочечников
Здоровье
20 Июля 2025, 07:18
Производство кумыса в Башкирии
Здоровье
21 Июня 2025, 08:30
Пройдите диагностику от службы "Сияние"
Здоровье
24 Апреля 2025, 08:44
В Башкирии начали строительство Института трансляционной медицины
Здоровье
15 Апреля 2025, 06:44
Больница Башкирии пополнилась новыми хирургическими светильниками
Здоровье
29 Марта 2025, 10:04
Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Башкирии откроется в апреле
Здоровье
26 Марта 2025, 11:00
В больницах Башкирии используют ИИ для получения второго мнения
Здоровье
13 Марта 2025, 09:28
С заботой о будущем нашей медицины
Здоровье
4 Февраля 2025, 04:57
За прошедшую неделю в Стерлитамаке было зарегистрировано 1837 случаев ОРВИ
Здоровье
4 Февраля 2025, 04:15
В Башкирии трое подростков отравились лекарственными препаратами
Здоровье
14 Февраля 2024, 12:18
Жителей районов осмотрели известные врачи Башкирии
Здоровье
8 Февраля 2024, 09:56
В Башкирии врачи спасли подростка от внезапной смерти
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