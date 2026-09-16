Ювелирная работа: в Башкирии врачи спасли младенца с редким дефектом лица

Обычно такие дефекты бывают односторонними, поэтому для врачей РДКБ этот случай стал первым за всю многолетнюю историю отделения челюстно-лицевой хирургии.

О патологии рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, из-за нарушения анатомии новорождённый не мог нормально дышать и глотать — это серьёзно угрожало его жизни.

Специалисты наблюдали за ребёнком с самого рождения и, когда он достиг подходящего возраста, решились на операцию. Хейлопластика заняла три часа: врачи кропотливо восстанавливали форму и пропорции губ, а также реконструировали повреждённые мышцы лица. От результата зависело не только то, как малыш будет выглядеть, но и то, сможет ли он полноценно есть и дышать.

«Благодаря слаженным действиям врачей операция прошла успешно. Послеоперационный период завершился без осложнений», — отметил глава минздрава.

Сейчас маленький пациент уже дома — он улыбается, ест самостоятельно и будет находиться под наблюдением педиатра.

Источник и фото: Минздрав РБ | соцсети.