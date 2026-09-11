Ученые из Башкирии изобрели препарат от ишемической болезни сердца

В отличие от традиционной терапии, направленной на восстановление кровотока, новая молекула воздействует на клетки сердечной мышцы и защищает их в критический момент после возобновления кровоснабжения.

Инфаркт остаётся одной из главных причин смерти и инвалидности в мире. Современные методы быстро восстанавливают кровоток в закупоренных сосудах, но повреждение сердечной ткани может продолжаться и после процедуры.

На первом этапе учёные создали молекулу, уменьшающую зону повреждения. Затем её эффективность подтвердили на биологических моделях с использованием микроскопии, хемилюминесценции и иммуногистохимии в морфологической лаборатории Института фундаментальной медицины БГМУ. У лабораторных животных зафиксировали значительное сокращение зоны повреждения сердечной мышцы.

Как отметил заведующий лабораторией Влас Щекин, ключевое значение имеет воздействие на внутренние механизмы выживания кардиомиоцитов. «В нашей лаборатории было доказано, что применение деубиквитинирующих ферментов оказывает положительный эффект на выживание кардиомиоцитов», — сказал он.

Заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин объяснил механизм: восстановление кровотока остаётся основным условием терапии, но возвращение крови к повреждённой ткани наносит клеткам дополнительный удар — реперфузионное повреждение. Новая молекула «успокаивает» ткани и не даёт запуститься программе самоуничтожения клеток.

В центре внимания исследователей — белок убиквитин. Команда выяснила, что снижение его активности в зоне ишемии резко повышает выживаемость клеток. Ключевая роль здесь у деубиквитинирующих ферментов — перспективной мишени для лекарственного воздействия.

Руководитель проекта, профессор Александр Самородов подчеркнул, что разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их: задача будущего препарата — сделать восстановление кровотока безопасным для тканей.

Проект реализован в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ при поддержке Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) и Российского научного фонда. В планах — клинические испытания. В случае успеха соединение станет основой первого в своём классе кардиопротектора, защищающего сердце на уровне клеток, а не сосудов.

Источник и фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29578/