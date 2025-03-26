В больницах Башкирии используют ИИ для получения второго мнения

Как отметил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях, развитие комплексных ИИ-сервисов является одним из ключевых направлений в работе ведомства. Например, при анализе КТ органов грудной клетки такие сервисы способны выявлять до 14 видов патологий. В перспективе планируется внедрение функций для диагностики бронхоэктазов, фиброзов и эмфиземы легких.

Среди новых направлений, которые научились распознавать ИИ-сервисы, — пневмоторакс, изменения подмышечных лимфоузлов, переломы ребер, инфильтрация легочной ткани (пневмония), плеврит (скопление жидкости в плевральной полости), объемные образования надпочечников и костные патологии позвоночника.

Как пояснил Рахматуллин, ИИ-сервисы уже эффективно анализируют изменения лимфоузлов: они выделяют патологические зоны, которые затем врач сопоставляет с результатами исследований и симптомами пациента. Это позволяет обнаруживать признаки заболеваний, даже если они не были основной целью обследования, что способствует более раннему началу лечения и ускорению выздоровления пациентов.

Фото:соцсети Айрата Рахматуллина.

Источник: соцсети министра здравоохранения РБ.