Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Башкирии откроется в апреле

Строительство десятиэтажного здания площадью около 32 тысяч квадратных метров началось в июле 2019 года. В корпусе размещены приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Общая стоимость проекта составила 10,7 млрд рублей, финансирование осуществлялось из бюджета республики.

Главный врач кардиоцентра Ирина Николаева отметила, что перед началом строительства были изучены лучшие медицинские центры России, что позволило создать уникальную концепцию нового корпуса. Его оснащение обеспечивает проведение сложных операций и спасение жизней пациентов.

Во время рабочего обхода Радий Хабиров осмотрел ключевые отделения, включая анестезиологию и реанимацию, операционные блоки, поликлинику и зал совещаний. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин подчеркнул, что современный корпус позволит выполнять все виды высокотехнологичных кардиохирургических вмешательств, включая гибридные операции и трансплантацию сердца.

Хабиров также отметил, что уровень смертности от сердечных заболеваний в регионе на 20% ниже, чем в среднем по стране, что является результатом работы кардиологической службы. Новый корпус оснащен самым современным оборудованием, а его архитектурные решения обеспечивают простор и удобство для пациентов и персонала. Полноценная работа оборудования начнется уже на следующей неделе, а официальное открытие запланировано на середину апреля.

«Наши жители заслужили этот уникальный медицинский объект. Вы знаете, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности не только в нашей стране, но и во всем мире. И это действительно серьезная проблема. Однако самое важное здесь то, что мы, осознавая эту ситуацию, должны прилагать все усилия для снижения смертности именно от этих заболеваний. И мы это делаем из года в год. Сегодня в нашем регионе показатель смертности от болезней сердца на 20% ниже, чем в среднем по России. Это действительно впечатляющий результат, и он стал возможным благодаря слаженной работе нашей кардиологической службы.

Медицина, как и наука, развивается стремительно, появляются новые технологии, оборудование. В этом корпусе мы установили всё самое современное и технологичное, что существует на сегодняшний день. Но не менее важно и то, что здесь работает высокопрофессиональный коллектив. Наши специалисты способны выполнять любые операции, и некоторые из них даже считаются уникальными в масштабах всей страны.

Кроме того, мы уделили большое внимание архитектурным решениям. Всё здесь сделано с учетом комфорта для пациентов и врачей, пространство организовано просторно и функционально. Сегодня мы провели рабочий обход и планируем официальное открытие корпуса в середине апреля. Однако уже со следующей недели всё оборудование, которое мы сегодня демонстрировали, начнет работать в полную силу», — подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА “Башинформ”.

Фото: Фото:Олег Яровиков.





