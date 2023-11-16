В Башкирии была проведена операция по малоинвазивному методу

Впервые в отделении детской хирургии были успешно выполнены аппендэктомия (удаление червеобразного отростка) лапароскопическим методом. Операционная бригада в составе хирурга Эдуарда Масагутова, ассистента Ялиля Нафикова, врача-анестезиолога-реаниматолога Светланы Якуповой и медицинской сестры Елены Серебряковой успешно провела данную процедуру под руководством опытного врача-хирурга-онколога Амира Фарганова. Инновационность этого метода позволит улучшить детскую хирургию в будущем, отмечает главный врач.

Источник и фото: соцсети Ильшата Яппарова