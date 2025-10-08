И снова в бой. Рассказывает ветеран спецоперации

ПОДРЫВ

Первым подбили танк. Затем по головной БМП ударил дрон. Правая сторона машины, в которой были аккумуляторы, оказалась разбитой. Вырвало люки, десантников выбросило наружу. «Теперь мы мишень! – крикнул Исян механику. – Выходи быстрей!»

Но механик и не думал выходить. Снова и снова пытался завести двигатель. Исян осмотрел себя. Лёгкая контузия не в счёт. А вот парни все тяжёлые. «Пешком добираться до своих не получится, – мелькнуло в голове. – Несколько километров на себе я их не дотащу».

Была не была! Исян принялся перетаскивать товарищей обратно в БМП. Вдруг механику удастся завести машину? Первый, которого он с трудом успел закинуть внутрь, пришёл в себя. У второго вместо руки ниже локтя была кровавая кисточка. Он истошно кричал, зажав здоровой рукой рану. Первый «трёхсотый» схватил его, помогая затащить вглубь.

ОТБИЛ ДРОН РУКОЙ

Вдруг Исян увидел, что прямо на него летит дрон. Каким-то чудом схватил его одной рукой и отбросил на землю. Дрон конвульсивно дёрнулся и затих. Видимо, от удара переломал винты. «Ещё секунда-другая, и все уедут, а я тут останусь», – мельк-

нуло в голове Исяна. Только запрыгнул в десантный отсек, как БМП рванула вперёд. Исяна отбросило назад, но он успел за что-то ухватиться. Остальные раненые остались лежать на земле. Забегая вперёд, скажем: никто из их БМП не погиб. Оставшиеся пришли в себя, отползли в посадки и смогли укрыться там.

Исян решил проползти к механику. Только залез на башню, как снова прилетело.

ИСЯН ИЗ ИСЯНГУЛОВО

Родом он из села Исянгулово Зианчуринского района. Отсюда и позывной «Исян». После школы был призван на срочную. Где только не довелось послужить! Сначала в мотострелковой части. Затем контрактником в десантно-штурмовом батальоне. В 2016 году оказался в зенитно-ракетном дивизионе войск ПВО на территории ДНР. Служил механиком-водителем на БМД-1. Бойцы прозвали её «копейкой». Потом старшим механиком. С полгода простояли на подступах к Мариуполю, который в то время был в руках ВСУ. После возвращения оттуда командир части организовал им торжественную встречу с хлебом-солью.

Около трёх месяцев воевал в Сирии. За несколько дней до окончания контракта получил первое ранение. Небольшой осколок в ноге обернулся серьёзной операцией.

В 2019 году снова попал в ДНР. Их миротворческая часть дислоцировалась в районе Лисичанска, который тогда тоже был в руках ВСУ. Бои шли вдалеке. Занимались в основном снабжением передовых частей.

СПАСЕНИЕ

«Меня колошматит, ничего не соображаю, – вспоминает Исян этот бой. – Смотрю, рядом чья-то нога лежит. Рукой откинул её, и только тут дошло: это же моя нога! Вывернутая наизнанку, она висела на ошмётках кожи. Боли я не чувствовал. Видимо, из-за аффекта. Хотел отрезать, чтобы не мешалась, да ножа с собой не было. Механик тем временем развернул машину. Я попытался предупредить ехавших за нами, чтобы включили дымовую завесу, но связи не было: провод шлемофона оказался оборван. Снял шлемофон и проводом перетянул ногу».

Надо было возвращаться. Спасибо механику, сработал ювелирно: каким-то шестым чувством тормозил, резко давал заднюю, чтобы снова рвануть вперёд, вилял, лавируя между разрывами. И тут Исян инстинктивно повернул голову. Успел только увидеть перед собой чёрное пятно дрона. После вспышки глаза замутились. Думал, от грязи. Потом выяснится, что пять мелких осколков пришлись в область правого глаза и два побольше – в левый. Один из них повредил сетчатку. Сейчас левым глазом различает лишь силуэты.

Когда они всё же добрались до своих, в защитной решётке БМП, которую Исян сам наваривал, обнаружили застрявшую миномётную мину. Бойцы болгаркой осторожно выпили часть решётки вместе с миной, тихонечко отнесли в сторону и вызвали сапёров.

У одного из спасённых Исяном бойцов оказалась оторвана кисть руки, бронежилет изрешечён, множественные осколки попали в спину. У второго переломаны рёбра и не двигалась нога. Их спасло то, что украинские операторы дронов переключились на машины, ехавшие за ними.

МЕЛИТОПОЛЬ – ЗАПОРОЖЬЕ

В 2022 году, узнав, что формируется башкирский батальон, записался в него. Сентябрьским днём 2022 года вылетели на вертолётах из Мелитополя в Запорожье, куда-то в район небольшого городка Токмак. Куда конкретнее, поначалу никто не имел понятия. Вдали слышались раскаты взрывов. Первые два дня прошли в напряжённом ожидании. Угнетала неизвестность. Потом поступил приказ перейти на усиление наших позиций. Им предстояло закрыть бреши в обороне, остановить контр-

наступление украинских войск.

Местное население встречало их, размахивая российскими флажками. Одно удивляло: почти не было молодёжи. Люди призывного возраста заблаговременно подались кто на запад, кто на восток. Денег у бойцов поначалу тоже не было. Да и в ходу были в основном гривны. А в магазинах рубли обменивали в соотношении тридцать пять к одному. Бабули осеняли наших бойцов крестным знамением. Угощали салом, выпечкой. Бойцы с благодарностью принимали дары, пока в их роте не случилось массовое отравление. Их удалось спасти. Выяснилось, что наелись пирожков от одной такой сердобольной бабули. Экспертиза установила, что угощение было с «начинкой» из крысиного яда.

Но большинство населения всё же относилось хорошо. Предупреждали: «Из этого колодца не пейте. Отравлен».

Из фронтовых будней запомнились алыча и грецкие орехи во дворах. Виноград рос в каждом подворье, как у нас смородина. Зима – как наша осень: грязь, слякоть, минимум снега. Даже зимой спали в палатках. В Луганске стало холодней. Весь 2022 год простояли на третьей линии. А ещё запомнилось, что впереди них стояла ЧВК из бывших заключённых. Иногда они захаживали на кружку чая с печеньем. Это были опытные бойцы. Угощали их всем, что было, давали гостинцы для товарищей, оставшихся в окопах. Но дальше своих позиций не пускали. Таков был приказ.

Однажды в посадке двумя «хаймерсами» накрыло командира полка. А вместе с ним бойцов, что оказались рядом. Ребят было жалко. А вот по комполка никто не плакал. Говорили, что людей не жалел. Теперь там новый адекватный командир. Людей бережёт, на заслуженные награды не скупится. Оттого и уважают его солдаты.

ГОСПИТАЛЬ

В прифронтовом госпитале, где Исяну оказали первую помощь, у него случилась остановка сердца из-за потери крови. Влили два литра плазмы, четыре литра физраствора, поставили три катетера в правую руку. Ставить в левую не было смысла. Она была перебита и висела плетью. Да и сейчас не поднимается выше плеча. Затем Исяна доставили в Ростов, оттуда – самолётом в Москву.

В третьем филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко перенаправили в Центральный военно-клинический госпиталь имени А.А.Вишневского. Оттуда – в Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова. С вертолёта в самолёт, оттуда в автобус, затем в карету «скорой помощи» и в другой автобус… С ногой – к хирургам. С глазами – срочно к офтальмологам…

В итоге вернули в третий филиал Бурденко в Балашихе. Здесь он перенёс несколько операций. Левая рука тогда ещё совсем не работала, правой он едва владел. Когда врачи предложили ампутацию, согласился без колебаний: понимал, обратно ногу не пришьёшь. Чтобы расписаться под согласием на операцию, врачам пришлось водить его рукой.

Спасибо лечащему врачу: душой болел за каждого своего пациента. Лично помогал с оформлением документов. Дотошно проверял каждую буковку, заставлял переписывать заново, чтобы документы не вернули назад. Лично сопровождал пациентов по всем кабинетам узких специалистов.

И ЗДЕСЬ КУЁТСЯ ПОБЕДА

Сегодня кавалер ордена Мужества с позывным «Исян» состоит в Молодёжном совета города и Ассоциации ветеранов СВО. Активно участвует в общественной жизни. На встречах с молодёжью рассказывает о целях и задачах СВО.

«Планов много, – поделился он. – Мы в ассоциации хотим охватить все учебные заведения города. Всю молодёжь, начиная с пятых-шестых классов и старше. Мы работаем не за деньги. Это долг каждого из нас. Ведь здесь тоже фронт. И куётся победа».