Психологи филиала фонда «Защитники Отечества» помогают ветеранам СВО и их семьям

Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за помощью. С ветеранами работают социальные координаторы фонда, которые имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии. В случае необходимости они предлагают обратиться к специалисту.

В филиале фонда в Башкортостане психологи Республиканского клинического психотерапевтического центра оказывают комплексную поддержку военнослужащим и семьям погибших - проводят очные и дистанционные консультации, выезжают на дом к маломобильным ветеранам.

Среди успешных кейсов:

Помощь ветерану с паническими атаками (вызваны ассоциацией со звуком дрона) – после сессий с психологом и лечения у психотерапевта частота атак снизилась с 5 раз в неделю до 1-2 в месяц, ветеран вернулся к обучению в IT-сфере. Поддержка мамы погибшего военнослужащего – после диагностики и лечения у невролога и психотерапевта, а также после работы с психологом восстановились когнитивные функции, женщина переведена в группу пролонгированного сопровождения.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, отметила, что ветераны СВО стали чаще обращаться к психологам.



– Мы объединили усилия профильных специалистов и наши авторские программы поддержки. Психологи выезжают в районы, работают на дому, подключаются к семейным встречам. Вместе с духовными наставниками и социальными координаторами мы создаём среду, в которую ветераны и члены их семей идут за поддержкой, не дожидаясь, когда проблема станет острой. Мы получаем тёплые отклики и видим: те, кто получил помощь, начинают активнее участвовать в проектах филиала, спортивных и общественных мероприятия. Наша задача – сделать психологическую помощь доступной каждому, кто в ней нуждается, – сказала Гульнур Кульсарина.



Напомним, что для получения бесплатной психологической помощи нужно обратиться к социальному координатору фонда «Защитники Отечества» в своем городе или районе.

Автор текста: Арина Алекперова

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Башкортостане