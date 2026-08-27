В Башкирии запустили акцию «Добрые сердца» для поддержки участников СВО

Инициатором выступила Эльвира Галияскарова — слушательница программы «Портной» и вдова участника СВО. Несмотря на тяжёлую личную утрату, Эльвира не оставила обучение и активно включилась в волонтёрство: сейчас она помогает в республиканском штабе «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», который оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их близким.

В июне 2026 года штаб получил запрос от военных госпиталей: требовались вещевые мешки — они нужны для хранения документов раненых, а также гигиенических и медицинских принадлежностей. На общем собрании коллектив Учебного центра единогласно решил поддержать инициативу. Так началось сотрудничество с благотворительным штабом под руководством Гульдар Сибагатуллиной — именно оно дало старт акции «Добрые сердца».

Для закупки материалов — ткани, ниток и фурнитуры — среди сотрудников провели добровольный сбор средств, в котором приняли участие все. Параллельно с пошивом вещмешков шла их комплектация: дополнительно решили сшить полотенца и закупить предметы первой необходимости и гигиены, крайне востребованные в госпиталях.

Отдельное направление акции — мастер‑классы по изготовлению оберегов, которые организовала Эльвира Галияскарова. На занятиях она обучала этому ремеслу сотрудников, студентов и клиентов центра. Особенно ценным стало участие детей: вместе со взрослыми они создавали талисманы, вкладывая в них свои добрые чувства. Каждый оберег помещали в вещмешок вместе с тёплым письмом — в этих весточках люди старались передать частичку домашнего уюта, выразить поддержку и твёрдую веру в Победу и скорое возвращение бойцов домой.

К акции подключились студенческие отряды Башкортостана: активисты не только участвовали в мастер‑классах, но и на собственные средства приобрели крупную партию средств гигиены. В результате совместной работы удалось собрать и отправить более 70 укомплектованных вещмешков. Гуманитарный груз направлен в два военных госпиталя в Ростовской области.

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан