На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей

Рейды организованы на следующих участках:

трасса М-5 «Урал» (1307-й и 1495-й километры);

дорога Уфа – Оренбург (218-й км);

маршрут Уфа – Бирск – Янаул (103-й км);

направление Уфа – Белорецк (204-й км).

Основная задача масштабных проверок — снижение аварийности. Инспекторы уделяют особое внимание двум аспектам: выявлению нетрезвых водителей и соблюдению правил перевозки детей-пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с напоминанием: при себе необходимо иметь полный комплект документов, строго соблюдать скоростной режим и быть готовым к тому, что на любом из указанных участков могут остановить для контроля.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".