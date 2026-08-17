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17 Августа , 04:19

На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей

В Башкирии продолжаются массовые рейды ГИБДД — сотрудники проверяют водителей на нескольких ключевых трассах региона.

На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителейНа дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей
На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей

Рейды организованы на следующих участках:

  • трасса М-5 «Урал» (1307-й и 1495-й километры);

  • дорога Уфа – Оренбург (218-й км);

  • маршрут Уфа – Бирск – Янаул (103-й км);

  • направление Уфа – Белорецк (204-й км).

Основная задача масштабных проверок — снижение аварийности. Инспекторы уделяют особое внимание двум аспектам: выявлению нетрезвых водителей и соблюдению правил перевозки детей-пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с напоминанием: при себе необходимо иметь полный комплект документов, строго соблюдать скоростной режим и быть готовым к тому, что на любом из указанных участков могут остановить для контроля.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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