Сила — в доброте. Вышел новый комикс о Башкортостане для юных читателей

АНО "Аксарлак" сообщает о выпуске нового комикса, ставшего возможным благодаря гранту Главы Республики Башкортостан. Проект "Приключения Урала и Акбузата" направлен на знакомство детей с культурой и природой Башкортостана через увлекательные и добрые истории.

Комикс объединяет 8 сюжетов в одном журнале. В центре повествования – мальчик Урал и его волшебный конь Акбузат, которые путешествуют по Башкортостану. В отличие от героического эпоса, проект ориентирован на детскую аудиторию и построен как серия добрых, понятных историй.

В каждой из историй маленький герой учится помогать окружающим, знакомится с природой Башкортостана, национальными блюдами башкирского народа, изучает названия цветов, чисел и другие элементы культуры. Через игровые и приключенческие сюжеты читателям транслируются простые, но важные жизненные ценности: доброта, смелость, забота и стремление к знаниям. Основная идея проекта – показать, что настоящая сила заключается в знании, доброте, смелости и заботе о ближних.



Автор проекта – Лариса Абдуллина, главный редактор журнала “Аҡбуҙат”:



- Наш проект направлен на популяризацию культурного и природного наследия Башкортостана среди детей, формирование бережного отношения к традициям и окружающей среде, а также на развитие познавательного интереса к родному краю. Иллюстрации созданы художником Ириной Ахмадуллиной. Яркие и выразительные рисунки адаптированы специально для детей и делают повествование доступным и увлекательным.

Издание выпущено в типографии Издательского дома “Республика Башкортостан” тиражом 800 экземпляров. Комиксы будут переданы в дошкольные учреждения республики.