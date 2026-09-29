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29 Сентября , 06:25

Как присоединиться к домовому чату в MAКС

С 1 сентября домовые чаты в национальном мессенджере МАКС стали обязательными для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Рассказываем, зачем это нужно и как подключиться.

Как присоединиться к домовому чату в MAКСКак присоединиться к домовому чату в MAКС
Как присоединиться к домовому чату в MAКС

Почему это важно?

Обращения, поданные через чат-бот «Госуслуги Дом», который в том числе является администратором в домовом чате, или через мобильное приложение, регистрируются в ГИС ЖКХ и автоматически поступают в личный кабинет управляющей организации. За отсутствие обязательного домового чата или неразмещение в нём необходимой информации управляющей организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Как присоединиться?

1. Если в вашем доме уже есть чат в МАКС, найдите официальный чат-бот «Госуслуги Дом» через поиск по пользователям или среди участников домового чата и проверьте синюю галочку в профиле.

2. Если вы ещё не в чате, установите приложение «Госуслуги Дом».

3. Авторизуйтесь через учётную запись Госуслуг.

4. На главном экране вашего личного кабинета найдите раздел «Домовой чат».

5. Перейдите в него, и вы попадёте в официальный домовой чат на платформе МАКС.

Если хотите ещё проще и комфортнее общаться с управляющей организацией, скачивайте «Госуслуги Дом» по ссылке clck.ru/3QnbZq, находите в нём чат своего дома и добавляйтесь к нему.

Фото: скриншот приложения «Госуслуги Дом».

Источник: https://house.bashkortostan.ru

Автор:Ирина Петрова
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