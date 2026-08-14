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Все для Победы
14 Августа , 11:43

В Башкирии создан именной батальон БПЛА

В Республике Башкортостан создан новый именной батальон беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Сегодня войска беспилотных систем – это элита Вооруженных Сил, за которой будущее нашей армии.

В Башкирии создан именной батальон БПЛАВ Башкирии создан именной батальон БПЛА
В Башкирии создан именной батальон БПЛА

Требования:

Возраст: до 35 лет включительно для операторов БПЛА и до 45 лет включительно для других должностей.

Необходимы базовые знания в сфере информационных технологий.

Физическая подготовка: категория годности «А» (полностью здоров).

Отсутствие судимости.

Контракт на фиксированный срок (12 месяцев). Служба в дали от зоны боевого соприкосновения. Бесплатное обучение.

На новое подразделение будут распространяться все выплаты, которые предусмотрены для бойцов, которые служат по контракту.

Есть вопросы?! Звоните по телефонам: 8 (987) 036-85-06; 8 (917) 376-87-80; 8(987)601-46-30; 8(993)058-09-14; 8(917)451-68-79.

Или обращайтесь в военный комиссариат города по адресу: г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 118, каб.19.

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