В Башкирии прошёл женский форум «Всё для Победы!»

26 августа в Уфе состоялся Первый республиканский женский форум «Всё для Победы!» Более 500 участников со всей республики, соседнего Татарстана и Челябинской области, среди которых активисты общественных организаций, органов власти, волонтёрского движения и всех, кто вносит вклад в приближение Победы, ветераны боевых действий и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан, собрались в Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Форум стал площадкой для подведения итогов гуманитарной работы и планирования новых патриотических инициатив.



В фойе для гостей фестиваля работали выставки волонтёров, творческих мастерских, фотовыставки «Женщина — мать нации», «Мать защитника Отечества», «Семья защитника Отечества». Организаторами масштабного мероприятия выступили Региональная общественная организация развития статуса женщины и активизации её роли в обществе «Общество башкирских женщин Республики Башкортостан», Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Республики Башкортостан.



С приветственными словами к участникам форума обратились заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Данияр Абдрахманов, заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина, исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель Секретаря регионального отделения Партии, член Президиума Регионального политического совета Партии Александр Мельников. Видеоприветствия направили чемпионка мира по тайскому боксу Зарина Исламова и народный артист Республики Башкортостан Ринат Рамазанов.



Деловая программа форума началась с подписания соглашения о сотрудничестве между Обществом башкирских женщин с Республиканским центром народного творчества, Издательским домом «Республика Башкортостан», Региональным общественным движением «Союз женщин Республики Башкортостан».



В торжественной части мероприятия состоялось награждение государственными наградами. Орден Дружбы народов был вручен Виле Искандаровне Баймурзиной, известному российскому учёному, доктору педагогических наук, профессору. В 2011 году она инициировала создание Общества башкирских женщин в городе Стерлитамаке, а с 2022 года является руководителем «Школы народных целителей». Фаузия Шагалеевна Латыпова, журналист, член Совета Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, была удостоена Ордена Салавата Юлаева. Являясь членом правления Общества башкирских женщин РБ, Фавзия Шагалеевна активно занимается просветительской работой, организуя для школьников мероприятия, направленные на сохранение духовных ценностей и любви к родному краю. Также были вручены Почетные грамоты Республики Башкортостан и почетные звания «Отличник образования Республики Башкортостан». Также семьям погибших участников были переданы Ордена Мужества.



Ключевой блок докладов был посвящен практической работе на местах и стратегическим задачам. Председатель «Общества башкирских женщин» Гульнур Кульсарина обозначила тему форума как формирование российской идентичности через служение Отечеству. Марина Солдатова из Республики Татарстан представила опыт межрегионального взаимодействия проекта «Женсовет Бугульминского района». Об эволюции общественной организации от сохранения традиций к укреплению тыла рассказала участникам форума Виля Баймурзина.



В рамках форума прошел внеочередной съезд Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» Республики Башкортостан, в котором приянли участие 273 делегата. Были актаулизированы составы Совета и правления общества, внесены изменения в Устав организации.

«Сегодня мы увидели не просто собрание единомышленников, а настоящую женскую силу. Женщины Башкортостана доказали, что их работа в тылу — это такой же фронт, требующий дисциплины, самоотдачи и веры в нашу общую цель. Убеждена, форум «Всё для Победы!» станет ежегодным», — резюмировала в заключительном слове Гульнур Кульсарина.

Фото Динара Калимуллина.

Справка: Республиканская общественная организация «Общество башкирских женщин» ведет свою деятельность с 1990 года, реализуя социальные, культурные и образовательные проекты. С 2018 года общественную организацию возглавляет Гульнур Кульсарина.