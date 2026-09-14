Ветераны СВО из Башкирии получили автомобиль и технические средства реабилитации

Ключи от автомобиля ветерану передали главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Александр Окатьев, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина, заместитель министра внутренних дел России по Республике Башкортостан Айдар Зубаиров и начальник медико-санитарной части ГУФИН по Республике Башкортостан Венер Мазитов. Слова напутствия участникам мероприятия сказали духовные отцы - председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафа Таджутдин и духовный наставник башкирских батальонов, протоиерей Виктор Иванов.

В апреле 2024 года председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилева выступила с инициативой – обеспечить ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Предложение фонда «Защитники Отечества» поддержал Президент России Владимир Путин. После этого Государственная Дума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.

«Это важное и востребованное направление работы фонда «Защитники Отечества», которое помогает героям быть активными и мобильными, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Такую меру поддержки получили уже 330 защитников», – считает Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества».

Задача Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» – помочь ветеранам как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. Сегодня ветеран специальной военной операции Азамат Шамбазов из Кармаскалинского района получил ключи от автомобиля марки BAIC U5 PLUS. Это 19-й автомобиль, врученный в Башкортостане ветеранам специальной военной операции от Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Я живу в Улукулево, а работаю в райцентре. До этого меня на работу ежедневно возил отец, а сейчас я смогу не беспокоить его. Мечтаю поездить по нашей прекрасной республике и увидеть все ее красоты», - не скрыл своей радости ветеран.

Азамат Шамбазов в октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и встал на защиту Родины. 19 апреля 2024 года их подразделение выдвинулось на очередное задание, место очередной дислокации было обозначено за Авдеевским коксохимическим заводом. И во время разгрузки боекомплекта по их группе начался минометный обстрел, где группа понесла большие потери.

Азамат получил тяжелое ранение, оказав сам себе первую помощь, на руках прополз больше 100 метров. При помощи товарища и водителя смог забраться на транспорт и был эвакуирован в госпиталь. К сожалению, ранения привели к ампутации обеих ног. Но желание служить Родине не давало покоя. Он не стал увольняться, а продолжил свой путь в военном комиссариате Кармаскалинского и Архангельского районов. Азамат Фаилович – кавалер Ордена Мужества.

«Сегодня состоялось очередное вручение технических средств реабилитации ветеранам с инвалидностью. Обеспечение высокотехнологичными ТСР, не входящими в государственный перечь, - основное направление деятельности фонда «Защитники Отечества». Работа продолжается. Наша основная задача – сделать жизнь ветеранов комфортнее и безопаснее», – отметила Гульнур Кульсарина, руководитель регионального филиала.

Комплект для занятий следж-хокеем и экипировку получил ветеран Иван Литвинюк из Уфы. Он является членом команды «Булат». Фонд помог бойцу с адаптацией жилья. Иван – участник общественных, спортивных и патриотических мероприятий филиала фонда «Защитники Отечества».

Иван Александрович – частый гость в фонде. Он отмечает, что сотрудничество со своим социальным координатором Артемом Мухарямовым давно переросло в крепкую дружбу. Ветеранов объединяет боевое прошлое и спортивное настоящее.

«Отдав свое время, свое здоровье, ветераны должны получить достойную оценку в обществе. Это не награда героям, а долг общества. Все, что делается со стороны государства, делается для того, чтобы наши герои понимали – они нужны, их помнят, об их проблемах знают. И все эти проблемы, которые возникают, они будут решаться», - подчеркнул Александр Окатьев.

Была передана коляска повышенной проходимости ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции из Бакалинского района Рузилю Шаехову. Техническое средство реабилитации по доверенности получила мать бойца Ануза Закияновна.

Церемония продолжилась вручением удостоверений ветеранов боевых действий сотрудникам частных военных компаний.

Фото: пресс-службы филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.