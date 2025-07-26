Олег Егоров: "Читайте хорошие книги и думайте о людях"

Олег Егоров – предприниматель, автор многих проектов для молодёжи, член Общественной палаты Стерлитамака (он возглавляет комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи, развития предпринимательства и торговли). История жизни нашего собеседника – это вдохновляющий пример того, как быть успешным, оставаясь при этом верным своему принципу помогать людям. Сегодня мы говорим с нашем гостем о философии успеха. Она покажется симпатичной, пожалуй, всем, кто любит трудиться.

– Как вы сами себя определяете? Кто вы?

– Во-первых, я – глава семьи, отец, который несёт ответственность за будущее своих детей. Во-вторых, член общества, который хочет принести ему пользу. В-третьих, предприниматель, который тоже несёт ответственность за людей, которые у меня работают, и их семьи.

– Многие хотят открыть своё дело, но не у всех получается его развивать. Какими качествами обладает успешный человек?

– Успех в бизнесе требует не только желания, но и определённых навыков. Особенно важны наблюдательность и насмотренность. Нужно уметь замечать детали, которые могут стать основой для новых идей. Также вам очень пригодятся математические способности: они играют ключевую роль в управлении финансами и анализе рынка. В современных условиях один из самых ценных активов – ваша репутация. Каждый клиент должен знать, что вы цените его время и деньги. Поэтому вашей компании следует всегда стремиться предоставлять качественные услуги и поддерживать высокий уровень обслуживания. Между прочим, заботиться о своей репутации нужно с детства. Например, если подросток продаст свою карточку, он навсегда испортит свою репутацию перед банками. Если обманет кого-то – потеряет уважение людей. Доверие к вам и ваше доброе имя – это главное.

– Какой бизнес сейчас наиболее актуален? Чем бы вы посоветовали заняться новичкам?

– Мне нравится фраза: «Занимайся любимым делом, и тебе ни дня в жизни не придётся работать». Вы должны делать то, что вам нравится. Во всяком случае пригодится умение пользоваться искусственным интеллектом. В любом деле изучайте ситуацию, тестируйте своё предложение. Задумали вы, например, чтото продавать. Разместите объявление, посмотрите, сколько будет звонков. А если вам интересно, как вы уже сейчас можете заложить фундамент счастливого будущего, я скажу так: читайте книги (в том числе по бизнесу и биографии успешных людей – Бенджамина Франклина, Генри Форда, Стива Джобса, Ричарда Брэнсона, Бориса Александрова и других), изучайте ту сферу, в которой вы хотите работать. Не зависайте в телефоне, заведите привычку читать хотя бы по 30 страниц в день. Многим подросткам сегодня трудно читать: сказывается привычка смотреть картинки и 15-секундные ролики. Нужно не сдаваться, приучать свой мозг к книге. Чтение – это знания, новый опыт, ясное мышление, умение разбираться в людях и решать сложные жизненные задачи.

– Что самое сложное в бизнесе?

– Уметь не опускать руки, какой бы сложной ни была ситуация. Должен быть внутренний стержень, который не позволит вам жить плохо. Есть люди, которые говорят: «Эта работа меня недостойна, зарплата меня не устраивает». Не бывает такого. Всегда лучше зарабатывать хоть что-то, чем ничего. Работаешь, при этом ищешь лучшее, повышаешь свой уровень. Вы должны всегда быть готовы и к плохому, и к хорошему.

– У вас есть собственная формула успеха?

– Я уверен: в мире бизнеса успех зачастую измеряется не столько цифрами на твоём счёте, сколько тем, как ты влияешь на жизни людей. Предпринимательство – это про помощь: ваш бизнес должен решать какую-либо проблему общества. Продукт, который не решает реальную проблему, не будет пользоваться спросом. Вы не просто создаёте рабочие места, но и стремитесь сделать жизнь людей удобнее, красивее и лучше. Кстати, если вы хотите быть на шаг впереди конкурентов и постоянно развивать свой бизнес, никогда не откладывайте дела в долгий ящик. Решили – делайте! Иначе, пока вы сидите и думаете, другой шустрый человек уже воплотит вашу идею в жизнь.

– Как подростку зарабатывать во время каникул?

– Первый шаг – разговор с родителями. Либо родители скажут, что работать ещё рано и ваше дело – учиться, либо помогут найти безопасную работу по силам. Ни в коем случае не ввязывайтесь в сомнительные заработки. Есть отличная

книжка по финансовой грамотности, «Пёс по имени Мани» – о девочке, которая зарабатывала, выгуливая соседских собак. Я считаю, её должен прочитать каждый. Можно, не дожидаясь 16 лет, попробовать роль пешего доставщика продуктов: пройтись по соседям и спросить, не надо ли сходить для них в магазин. Поначалу вас будут останавливать страх и стеснение. Бороться с ними можно так: вы ставите перед собой цель не только найти 10 клиентов, но и собрать от людей 100 «нет». Такая игра снимет психологические барьеры. Знаете, я замечаю странный тренд: люди постоянно говорят, что им нужны деньги, но не знают, зачем. Деньги приходят в ответ на мечту, когда вы многое знаете, умеете и думаете о пользе для людей.

Беседовали Екатерина ЯКОВЛЕВА и юнкоры "Стерлитамакского рабочего

Александра ЛЕЙХНЕР

и Анжелина ИВАШУТОВА