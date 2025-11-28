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Местные новости
28 Ноября 2025, 05:36

Стерлитамак – фронту

Единство делает нас сильными.  

Стерлитамак – фронтуСтерлитамак – фронту
Стерлитамак – фронту

На днях состоялась встреча главы администрации Стерлитамака Эмиля Владиславовича Шаймарданова с волонтёрскими объединениями города, помогающими фронту.

Эмиль Владиславович отметил огромное значение волонтёрского и добровольческого движения для успешных действий наших бойцов на специальной военной операции.

Материальная помощь и духовная поддержка (письма и рисунки детей, статьи городской газеты) поднимают боевой дух воинов, укрепляют уверенность в том, что их любят и ждут в родном Стерлитамаке.

Волонтёры рассказали о конкретных делах в поддержку СВО и помощи её участникам. В Стерлитамаке изготавливают маскировочные и антидроновые сети, шьют спецодежду, постельное бельё, вяжут тёплые носки и подшлемники, отправляют на СВО различную технику.

Эмиль Владиславович спросил, какую помощь волонтёрам может оказать город, и предложил:

– Составьте до декабря список всего, что вам нужно, и поставьте в известность администрацию. Город постарается помочь в решении ваших проблем.

Ваше участие в жизни друг друга приводит к дружбе, а дружба – к единству. Единство делает нас сильными.

Фото Анастасии Ададуровой.

 

Автор:Евгения Дьяконова
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