В Стерлитамаке выявляют нарушения правил хранения горючих жидкостей

На днях инспекционные мероприятия прошли в двух гаражных массивах. В ходе осмотра специалисты зафиксировали несколько случаев хранения бензина — причём в ёмкостях, не предназначенных для этих целей. Сведения о выявленных нарушителях будут переданы сотрудникам МЧС для дальнейшего реагирования.

Совместно с представителями пожарного надзора сотрудники Управления гражданской защиты провели разъяснительные беседы с владельцами гаражей. Особое внимание уделили правилам обращения с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями — в первую очередь с бензином.

Специалисты ещё раз напомнили: хранить подобные вещества допустимо исключительно в специально предназначенных для этого ёмкостях. Кроме того, не стоит создавать большие запасы бензина — это существенно повышает риск возникновения чрезвычайной ситуации. Соблюдение этих мер поможет предотвратить трагедии и сохранить жизни и имущество людей.

По информации администрации г. Стерлитамак