В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

В республике сегодня ожидается неблагоприятная погода: возможны грозы, ветер с порывами до 17 м/с, а в отдельных районах — туман, снижающий видимость до 500 метров и ниже.

Сотрудники спасательных служб настоятельно просят граждан соблюдать осторожность. Во время грозы нельзя купаться, находиться рядом с водоёмами или выходить на воду на лодке.

Если вы оказались на улице во время сильного ветра, найдите укрытие — подойдёт, например, подъезд дома или подземный переход.

При возникновении чрезвычайной ситуации сразу же звоните по номеру 112.

Фото: Сергей Крамсков / архив «Стерлитамакский рабочий»