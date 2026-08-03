В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

В республике сегодня ожидается неблагоприятная погода: возможны грозы, ветер с порывами до 17 м/с, а в отдельных районах — туман, снижающий видимость до 500 метров и ниже.
Сотрудники спасательных служб настоятельно просят граждан соблюдать осторожность. Во время грозы нельзя купаться, находиться рядом с водоёмами или выходить на воду на лодке.
Если вы оказались на улице во время сильного ветра, найдите укрытие — подойдёт, например, подъезд дома или подземный переход.
При возникновении чрезвычайной ситуации сразу же звоните по номеру 112.
Фото: Сергей Крамсков / архив «Стерлитамакский рабочий»