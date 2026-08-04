В Стерлитамаке фиксируют случаи повторного вождения в нетрезвом виде

С начала 2026 года в Стерлитамаке задержаны 60 водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Эта статья применяется к лицам, уже подвергнутым административному наказанию либо имеющим судимость за аналогичные нарушения, — то есть к тем, кто вновь управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

За такое преступление закон предусматривает ряд мер наказания, в том числе:

штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере дохода осуждённого за период от года до двух лет;

обязательные работы — до 480 часов;

принудительные работы — до двух лет;

лишение свободы — до двух лет.

Помимо основного наказания, во всех случаях суд назначает дополнительную меру — лишение права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

Несмотря на серьёзные санкции, некоторые водители продолжают рисковать и нарушать закон, подвергая опасности себя и других участников движения. Только за последнюю неделю полицейские задержали трёх человек, повторно управлявших авто в состоянии опьянения. По этим эпизодам также будут возбуждены уголовные дела. Кроме того, в рамках действующего законодательства будет рассматриваться вопрос о конфискации автомобилей, использовавшихся при совершении преступления.

В Управлении МВД России по городу Стерлитамаку подчёркивают: вождение в нетрезвом виде — не просто грубое нарушение ПДД, а прямая угроза жизни и здоровью людей.

Не допускайте таких ситуаций! Если вы употребляли алкоголь, не садитесь за руль. Так вы сохраните свою жизнь, обезопасите близких и других участников дорожного движения.

По информации МВД по РБ

Фото: Алексей Валтиев