В Стерлитамаке прошла экологическая акция по очистке реки Ольховка

В уборке традиционно приняли участие сотрудники Стерлитамакского нефтехимического завода. Вместе с другими волонтёрами они расчистили километр береговой зоны и собрали около 50 мешков отходов. В числе собранного мусора — пластиковые бутылки, пакеты, осколки стекла и прочие бытовые отходы.

Регулярное участие заводчан в подобных мероприятиях стало хорошей традицией: это наглядный пример ответственного отношения к природе и личного вклада в улучшение экологии региона. Организаторы благодарят всех волонтёров за проявленную активность и неравнодушное отношение к окружающей среде.

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан