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Местные новости
6 Августа , 10:41

Делились саженцами, рассадой и опытом

Новая участница конкурса «СР» среди садоводов – Аниса Исмагилова. 

Делились саженцами, рассадой и опытомДелились саженцами, рассадой и опытом
Делились саженцами, рассадой и опытом

Вот что она рассказала:

«Наш сад находится в СНТ «Строитель-1». Мой отец Нуриахмет Нурмухаметович Яппаров был строителем. Создавалось товарищество  силами рабочих. Многие из них — участники Великой Отечественной войны. Часто ходили друг к другу в гости, делились саженцами, рассадой и опытом выращивания. Нас, четверых детей, приучали к труду с малых лет. Сейчас я продолжаю ухаживать за родительским садом.

В этом году хороший урожай клубники, малины и смородины. Люблю цветы: розы, лилии, лаватеры».

Поддерживаем участников и присылаем свои фото в сообщения нашей группы "Вконтакте".

Автор:Алексей Матвеев
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