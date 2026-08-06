Вот что она рассказала:

«Наш сад находится в СНТ «Строитель-1». Мой отец Нуриахмет Нурмухаметович Яппаров был строителем. Создавалось товарищество силами рабочих. Многие из них — участники Великой Отечественной войны. Часто ходили друг к другу в гости, делились саженцами, рассадой и опытом выращивания. Нас, четверых детей, приучали к труду с малых лет. Сейчас я продолжаю ухаживать за родительским садом.

В этом году хороший урожай клубники, малины и смородины. Люблю цветы: розы, лилии, лаватеры».

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