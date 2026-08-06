Посвящение родному краю и любимому городу

На выставке представлены работы участников Всероссийского пленэра художников РБ: Д. Сулейманова, А. Мазитова, С. Гималетдинова, Р.Абдуллина и др.

Организаторы - ООО "Галактика" и центр "Мир добрых дел".

Фото Сергея Крамскова