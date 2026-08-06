В ТРЦ «Фабри» открылась выставка «Живая палитра Башкортостана». Она посвящена родному краю и 260-летию Стерлитамака.
Посвящение родному краю и любимому городу
На выставке представлены работы участников Всероссийского пленэра художников РБ: Д. Сулейманова, А. Мазитова, С. Гималетдинова, Р.Абдуллина и др. Организаторы - ООО "Галактика" и центр "Мир добрых дел".
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