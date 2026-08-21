Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности

Полицейский рассказал о самых распространённых схемах обмана — в том числе о мошеннических звонках и уловках в интернете — и напомнил базовые правила финансовой безопасности. Он особо подчеркнул, как важно сохранять бдительность, если поступают звонки или сообщения от неизвестных. Работникам посоветовали ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним данные банковских карт, пароли, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

В конце встречи сотрудник полиции ответил на вопросы коллектива и ещё раз призвал не поддаваться на уловки злоумышленников. Если возникают подозрения, нужно сразу прекращать разговор и звонить в полицию — по номерам 102 или 112.

Бдительность — надёжная защита от мошенников!

По информации МВД по РБ