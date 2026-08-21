+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
21 Августа , 09:38

Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности

В Стерлитамаке начальник тыла городского Управления МВД провёл профилактическую встречу с сотрудниками предприятия «ЭКО‑Сити». Главной темой стала защита от дистанционного мошенничества.

Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасностиПолицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности

Полицейский рассказал о самых распространённых схемах обмана — в том числе о мошеннических звонках и уловках в интернете — и напомнил базовые правила финансовой безопасности. Он особо подчеркнул, как важно сохранять бдительность, если поступают звонки или сообщения от неизвестных. Работникам посоветовали ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним данные банковских карт, пароли, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

В конце встречи сотрудник полиции ответил на вопросы коллектива и ещё раз призвал не поддаваться на уловки злоумышленников. Если возникают подозрения, нужно сразу прекращать разговор и звонить в полицию — по номерам 102 или 112.

Бдительность — надёжная защита от мошенников!

По информации МВД по РБ

Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Полицейские Стерлитамака напомнили сотрудникам «ЭКО Сити» о финбезопасности
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru