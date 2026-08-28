Знакомимся с площадками фестиваля «Купец 2.0»!

Попасть на территорию фестиваля можно через входные группы со стороны улиц Сакко и Ванцетти и Карла Маркса — они помогут мгновенно перенестись в ушедшую эпоху.
Гостей ждёт сразу несколько интересных локаций:
- фотозона, которая позволит прочувствовать дух советского времени;
- выставка работ победителей и призёров конкурса «Тот ещё гусь!» — познакомьтесь с творчеством талантливых художников;
- масштабная раскраска от Картинной галереи: на полотне — виды города, и каждый посетитель сможет внести свой вклад в общее художественное творение.
По информации администрации г. Стерлитамак
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