Знакомимся с площадками фестиваля «Купец 2.0»!

Попасть на территорию фестиваля можно через входные группы со стороны улиц Сакко и Ванцетти и Карла Маркса — они помогут мгновенно перенестись в ушедшую эпоху.

Гостей ждёт сразу несколько интересных локаций:

фотозона, которая позволит прочувствовать дух советского времени;

выставка работ победителей и призёров конкурса «Тот ещё гусь!» — познакомьтесь с творчеством талантливых художников;

масштабная раскраска от Картинной галереи: на полотне — виды города, и каждый посетитель сможет внести свой вклад в общее художественное творение.

По информации администрации г. Стерлитамак

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