В Стерлитамаке прошёл традиционный педсовет

Традиционно в конце августа стерлитамакские педагоги участвовали в работе профессиональной конференции.

Началась она празднично в Городском дворце культуры, где учащиеся школы искусств и музыкальной школы № 3 встретили делегатов творческими номерами о детстве, летних каникулах, школьных друзьях-товарищах. Особенно понравилась зрителям Эльза Швецова с трогательной песенкой о счастье.

На втором этаже развернулась грандиозная выставка детского технического и художественного творчества.

Ученик 5 «Г» класса лицея № 12 Роман Иванов (руководитель Р.И.Басятов) демонстрировал модель «Паук» – подвижное роботоподобное существо с красными глазками.

Ребята из Центра детского (юношеского) технического творчества (педагог М.М.Арсланов) представили наборы для изучения и проектирования киберфизических систем.

Гимназия № 3 им. Дж.Киекбаева удивила мобильным станком с ЧПУ для резки металлов К-FLEX.

Константин Лежнев – ученик преподавателя лицея № 3 им. В.А.Секина Алексея Петровича Фёдорова – работал на сконструированном им горизонтальном сверлильном станке.

Зрители долго любовались сказочной чеканкой умельцев из гимназии № 5 (руководитель Д.А.Анисимов).

Не отставали от школ и детские сады. Малыши-конструкторы детского сада № 5 познакомили участников конференции с образовательным проектом «От известняка до соды». Процесс производства был сконструирован с помощью лего и представлен на выставке во всей красе.

Многое можно было увидеть и чему подивиться на выставке творчества юных мастеров, с которой не хотелось уходить. Но началась работа конференции.

Бравые росгвардейцы внесли в зал государственные флаги Российской Федерации и Башкортостана. Прозвучали гимны.

На сцене – девочки и мальчики из Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. Стихами и песнями они поздравили педагогов с началом большого августовского педсовета.

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ К ПЕДАГОГАМ

В зале засветился экран. К педагогам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. Он рассказал об изменениях, которые ожидают сферу образования в новом учебном году.

– Мы внимательно подходим к вопросам воспитания. И среди них один из важнейших – дисциплина.

По словам Сергея Сергеевича, с нового учебного года появится оценка за поведение, но она направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведёт себя хорошо.

Поведение будет оцениваться как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Основные критерии оценки: соблюдение дисциплины, личностные качества, учебная активность.

Овациями зал встретил заявление С.С.Кравцова:

– Мы освобождаем педагогов от бюрократической нагрузки – это ключевая задача. Сейчас утвердили чёткие ограничения: у школьного учителя – пять форм отчётности, у воспитателя – две, у преподавателя колледжа – шесть.

Говорилось в обращении о постоянном повышении квалификации.

Сейчас непрерывно идёт обучение работе по новым учебникам в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В июне для учителей естественно-научного цикла и точных дисциплин (биологии, химии, физики, математики и информатики) проведены занятия. Программу выстроили так, чтобы педагоги не только освежили фундаментальные знания, но и были в курсе передовых достижений мировой и отечественной науки, освоили современные концепции преподавания своих предметов.

Говорилось в обращении и о повышении педагогического статуса:

– Ожидается, что указ Главы государства об особом статусе профессии учителя станет живым механизмом поддержки учителей. В документе будут предусмотрены как условия профессионального развития, так и защита от угроз и посягательств на жизнь, здоровье и другие, безусловно важные для каждого учителя меры.

Защита прав учителя – это фундамент доверия в школе. Чтобы педагог чувствовал себя более уверенно, в апреле мы запустили в национальном мессенджере «Макс» чат-бот «Правовой ассистент педагога».

Что в нём главное? Пользователи получают обратную связь – здесь и сейчас – без задержек. Сервис помогает не только информировать, но и своевременно реагировать на конфликты.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО – УЧЕНИКИ

Выступление главы администрации Стерлитамака Э.В.Шаймарданова было посвящено анализу пленарного заседания Республиканского августовского совещания по образованию, которое состоялось в Ишимбае.

Эмиль Владиславович отметил, что основное внимание Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров и педагогическая общественность республики уделили обсуждению итогов ЕГЭ, строительству и ремонту школ, безопасности детей, патриотическому воспитанию и возвращению учителю высокого статуса.

Руководитель РБ не раз подчеркнул, что главное звено в системе образования – ученики, поэтому в начале года принято решение о дополнительных мерах безопасности. Не осталась без внимания и воспитательная составляющая – вернулась оценка за поведение.

Особый акцент сделан на кадровом потенциале и патриотическом воспитании. Сегодня в наших школах трудятся двадцать четыре ветерана специальной военной операции. Это те, кто вернулся с передовой к школьной доске, чтобы учить и воспитывать детей на своём примере.

Что касается поддержки учителей, в Стерлитамаке осуществлён ряд мер. А одна из них реализована впервые: наш застройщик, депутат городского Совета вручил сертификаты на однокомнатные квартиры семьям молодых педагогов.

Благодаря поддержке Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хабирова и Правительства РБ в городе созданы комфортабельные и современные условия для обучения. Строится новая школа на 1050 мест в Прибрежном микрорайоне. В перспективе в микрорайоне Радужный появятся четыре детских сада.

С гордостью Эмиль Владиславович говорил об успехах стерлитамакских школьников, стобалльниках, участии учебных заведений в грантах, победах в олимпиадах самых разных уровней. Особо он отметил девятиклассника БЛИ № 3 Руслана Аминова, который завоевал серебряную медаль на IX Международной экономической олимпиаде в Китае – одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира. В этом году в нём участвовали ученики из 62 стран.

А также Полину Дмитриеву, которую тренирует Елена Кайгулова. Четырнадцатилетняя девочка стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике. На счету Полины медали – четыре золотые и одна серебряная.

Своё выступление Э.В.Шаймарданов завершил рассказом о благоустройстве города: преображении театральной площади, парка им. Кирова, проспекта Ленина, набережных Ашкадара и Стерли.

МЫ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ!

Начальник управления государственной политики в сфере образования Жанна Вильевна Миникеева ещё раз затронула главные темы Республиканского педагогического совещания, подчеркнув, что самое важное для учительской общественности – понимание нравственного воспитания, ответственности за судьбу своих учеников. В тяжёлое для нашей страны время мы должны объединиться и выстоять.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Галинуровна Кульсарина тоже призывала к объединению:

– Единение всех и каждого – это очень важно. Сейчас надо набраться сил, терпения, уверенности в победе. Вспомним, как начинали наши предки: они равнялись на героев Отечества. Пока эти традиции сохраняются, пока у нас есть национальный идеал, победить нас трудно!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по г.Стерлитамаку полковник внутренней службы Александр Сергеевич Солдатов познакомил со статистикой правонарушений, обратив особое внимание на действия малолетних нарушителей закона.

Также призвал организовать в учебных заведениях реальное обеспечение безопасности детей.

Остановился он и на проделках мошенников, призывая быть бдительными. И посоветовал не доверять незнакомым номерам, не сообщать личную информацию (номер карты, паспортные данные и т.п.).

Необходимо проверять информацию. Если вам, например, звонят из банка, следует перезвонить на его официальный номер.

Не переходите по ссылкам. Если вам поступило СМС или письмо с подозрительной ссылкой, не нажимайте на неё. Это может быть ловушкой для выявления ваших личных данных.

О ПОБЕДАХ И ПРИОРИТЕТАХ

Начальник отдела образования городского округа Ильшат Мансафович Кутлушин рассказал о системе образования города:

– Муниципальная система Стерлитамака является важным звеном единого образовательного пространства и успешно отвечает на современные вызовы: технологические, демографические, кадровые, содержательные, системно-организационные и социокультурные.

Об этом свидетельствуют победы учеников на олимпиадах самых разных уровней, стобалльные результаты ЕГЭ, успехи стерлитамакских педагогов в профессиональных конкурсах, грантовое движение и многое другое.

Дошкольные учреждения Стерлитамака, где используются инновационные практики, – одни из лучших в республике.

На основании послания Президента Российской Федерации В.В.Путина, выступлений министра просвещения РФ С.С.Кравцова, Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хабирова и министра просвещения РБ И.М.Мавлетбердина, заслушав и обсудив доклад начальника отдела образования И.М.Кутлушина, участники совещания отметили, что деятельность муниципальной системы образования в 2026 году демонстрирует устойчивую динамику развития в плане поставленных задач.

Завершилось совещание торжественной церемонией награждения отличных педагогов города и вручением сертификатов победителям социально-экономического соревнования.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова – https://vk.ru/album-22753747_310623125



