В Стерлитамаке перекроют дороги в дни проведения фестиваля "Купец 2.0"

с 8:00 3 сентября до 8:00 7 сентября - ул. Худайбердина на участке от пересечения с ул. Мира до ул. Карла Маркса (проезды с односторонним движением);

с 8:00 4 сентября до 18:00 6 сентября - ул. Сакко и Ванцетти на участке от пересечения с ул. Мира до ул. Карла Маркса, а также проезд к гостинице «Гранд-Отель Восток».



Схема перекрытия прилагается.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя по возможности объездные пути.

По информации отдела по взаимодействию с общественными институтами.

Фото: администрация Стерлитамака.