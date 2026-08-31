+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
31 Августа , 08:13

Фестиваль «Купец 2.0» становится ближе

Он пройдёт на неделю раньше, чем планировалось - с 4 по 6 сентября.

Фестиваль «Купец 2.0» становится ближеФестиваль «Купец 2.0» становится ближе
Фестиваль «Купец 2.0» становится ближе

За пять лет «Купец 2.0» стал одним из крупнейших событий Республики Башкортостан, ежегодно собирая десятки тысяч гостей, сотни ремесленников, артистов и представителей креативных индустрий.

В этом году фестиваль посвящен 260-летию Стерлитамака. На три дня исторический центр города – сквер им. Салавата Юлаева - превратится в большое пространство творчества, традиций, музыки, гастрономии и семейного отдыха.

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. Первый день пройдет под названием «Стерлитамак купеческий» и познакомит гостей с атмосферой старого города через ярмарочные представления, национальные подворья и выступления творческих коллективов.

Второй день станет главным праздничным событием и будет посвящен 260-летию Стерлитамака. Гостей ждут торжественное открытие Дня города, выставка национально-культурных центров «Улица Мира», молодёжные «Задворки», исторические реконструкции, творческие площадки и праздничная концертная программа. Финальный день фестиваля пройдет под девизом «Стерлитамак молодой». На главной площади в центре внимания окажутся дети и молодежь: концерты, игровые программы, творческие выступления, посвящение в студенты и фестиваль молодежных танцевальных коллективов.

Среди новых площадок этого года – «Юбилейная верста», где крупнейшие предприятия Стерлитамака представят свои достижения и вклад в развитие города, фотовыставка «Было - стало», а также ретро-квартал в парке Кирова с арт-пространствами, интерактивными программами и атмосферой купеческого Стерлитамака.

Напомним, что в 2022 году фестиваль получил Гран-при Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и вошел в Национальный календарь событий России.

Хедлайнеры фестиваля и Дня города - этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво». Также на сцене выступят артисты в рамках фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм». Подробнее – в программе фестиваля.

Для гостей из Уфы и Оренбурга совместно с официальным перевозчиком фестиваля "Башкортостанской ППК", Стерлитамакским троллейбусным управлением и туроператором "Башгид" организован удобный мультимодальный маршрут "Поезд-Троллейбус". График движения - https://vk.ru/wall-49919027_28322.

Организаторы проекта: Администрация ГО г. Стерлитамак, АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке АО «Росхим» и АО «БСК».

Актуальная информация и новости фестиваля – на сайте «Купца 2.0» и в группах фестиваля:

Сайт: Купец-стерлитамак.рф

Вк: vk.com/kupetcstr

Телеграм: t.me/kupecstr

Макс: https://web.max.ru/-76657468307691

 0+

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru