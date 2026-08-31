В Стерлитамаке состоялась встреча сотрудников полиции с участниками СВО

Главными темами стали патриотическое воспитание, связь поколений и сотрудничество между действующими сотрудниками органов внутренних дел и теми, кто защищал Родину.

Своими воспоминаниями поделились участники специальной военной операции — Владимир Егоров, Филюс Асылгужин и Денис Хабибуллин. Они рассказали о товариществе, взаимовыручке и ответственности, раскрыв истинный смысл понятий «долг», «честь» и «служение Родине» через истории реальных поступков и судеб.

Для начинающих сотрудников полиции такая беседа — ценная возможность услышать живые рассказы тех, кто на собственном опыте познал цену ответственности, и задать им важные вопросы.

О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Стерлитамаке Айгуль Гумерова. Особое внимание уделили взаимодействию фонда с правоохранительными органами: помощь защитникам страны должна продолжаться и после их возвращения домой — важно, чтобы рядом оставались люди, способные поддержать и помочь в решении разных вопросов.

Такие мероприятия укрепляют преемственность, помогают молодым полицейским глубже осознать значимость своей службы, воспитывают уважение к подвигам защитников Отечества и подчёркивают ценность взаимопомощи и человеческого участия.

Память о подвиге сохраняет связь поколений, а готовность поддерживать друг друга делает общество сильнее.

По информации МВД по РБ