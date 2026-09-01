+13 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
1 Сентября , 11:36

Встретились с родной школой, учителями, друзьями

Первый день осени в нашей стране – всенародный праздник. Целыми семьями – бабушки, дедушки, мамы, папы – провожают детей на учёбу.

Встретились с родной школой, учителями, друзьямиВстретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями

Мальчики и девочки радуются встрече с любимыми учителями и одноклассниками, с которыми спешат поделиться летними впечатлениями.

Именинниками выглядят первоклассники. Они уже чувствуют себя не малышами, а настоящими школьниками с собственным хозяйством: рюкзаком, тетрадками, альбомами, ручками, карандашами и другими необходимыми для серьёзной учёбы вещами.

В Стерлитамакской гимназии № 2 День знаний – особый. Здесь в новом учебном году по инициативе главы администрации города Эмиля Владиславовича Шаймарданова, при поддержке прокуратуры Республики Башкортостан и содействии руководства СФ УУНиТ, с учётом мнения родителей открылся прокурорский 10-й класс.

На торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, выступил почётный гость – прокурор Республики Башкортостан Иван Владимирович Грибов. По его словам, прокурорский класс нацелен на подготовку кадрового резерва республиканских юристов. Предполагается широкое использование информационных, правовых, научных, организационных и кадровых ресурсов в планировании и реализации учебного плана.

Эмиль Владиславович Шаймарданов тепло поздравил гимназистов с новым учебным годом и пожелал им успехов в учёбе, творчестве, самореализации.

Директор гимназии Рустам Рашидович Мушарапов от всей души пожелал ученикам и педагогам верить в свои силы, радоваться успехам, добиваться поставленных целей. Первоклассникам он сказал: «Хороших вам школьных дней и удачной дороги в Страну знаний! Пусть каждый урок приносит вам удовольствие, ведь вы будете открывать для себя много нового и увлекательного».

Торжественная линейка завершилась ярким и весёлым праздничным концертом.

А что же первоклассники? В 1 «В» классе ребят ждали учебные столы с подарками от БСК: красивыми открытками с поздравлением главы АО «Росхим» Эдуарда Давыдова, «помогайками» и сумками для сменной обуви.

Классная руководительница Светлана Александровна Юнусова разложила на столе разноцветные треугольнички:

— Ребята, выберите себе цвет по вкусу и напишите на треугольнике имя и фамилию.

Выбрали.

— А как вы думаете, почему вы выбрали разные цвета?
— Потому что мы сами разные.

Светлана Александровна собрала треугольники, прикрепила их к доске. Получился круг. А в середине – пустота.

— Что будет в самой середине?
— Напишем 1 «В»!

Закончился праздник. Все расходились по домам. Несмотря на небо в тучах и стрелки дождика, у взрослых и детей было прекрасное солнечное настроение.


Фото Сергея Крамскова.

Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Встретились с родной школой, учителями, друзьями
Программа Дня города и фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамаке
1 Сентября , 04:57
Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru