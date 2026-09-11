Больница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованием

В кабинете колоноскопии установили систему эндоскопической визуализации. С её помощью врачи могут детально осмотреть состояние толстого кишечника: гибкие трубки колоноскопа оснащены миниатюрной камерой, которая передаёт чёткое изображение. Такая диагностика крайне важна для своевременного выявления воспалительных заболеваний, полипов и онкологических процессов — в том числе на ранних стадиях, когда симптомы ещё отсутствуют. Как подчеркнул главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров, главная цель нацпроекта — обнаруживать онкологию до появления первых признаков болезни: именно ранняя диагностика рака кишечника ежегодно спасает тысячи жизней.

Ещё одним приобретением больницы стал велоэргометр — высокоточный диагностический комплекс для оценки работы сердца. Многие сердечные патологии проявляются только при повышенной нагрузке, поэтому исследование включает нагрузочный тест под контролем ЭКГ. С его помощью врачи определяют, как сердце справляется с физической работой, выявляют скрытую ишемию, фиксируют нарушения ритма на разных уровнях нагрузки, а также оценивают скорость и качество восстановления организма после стресса. По словам Ильшата Яппарова, велоэргометр — незаменимый инструмент для безопасной реабилитации после инфарктов, проверки сердечной выносливости и обнаружения скрытых проблем до того, как они станут критическими.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан