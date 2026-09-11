В Стерлитамаке прошло совещание полиции и педагогов

Участники обсудили комплекс мер, которые помогут защитить обучающихся и предупредить противоправные действия, а также наметили пути более тесного взаимодействия между образовательными организациями и правоохранительными органами.

Особое внимание уделили проблеме мошенничества в студенческой среде. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Стерлитамаку рассказала о самых распространённых схемах обмана и о том, как не допустить вовлечения молодёжи в незаконную деятельность. Спикер подчеркнула, что важную роль в защите студентов играет повышение их правовой и финансовой грамотности.

Отдельный блок вопросов касался работы с иностранными студентами. Начальник отдела по вопросам миграции разъяснил требования миграционного законодательства, а также ответственность принимающей стороны. Кроме того, речь шла о мерах, помогающих иностранным студентам адаптироваться в городе, найти занятость и организовать досуг.

В ходе встречи участникам представили участкового уполномоченного полиции Ильнура Юсупова — он участвует во втором туре конкурса МВД России «Народный участковый — 2026». Присутствующих призвали поддержать полицейского и проголосовать за него.

По итогам совещания стороны определили ключевые направления совместной работы и порядок обмена информацией — это позволит сделать профилактическую деятельность более результативной.

Тесное сотрудничество полиции и образовательных учреждений — важный фактор создания безопасной и комфортной среды для студентов.

По информации МВД по РБ