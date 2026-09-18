Гражданский долг сквозь десятилетия

Избирательный участок в Русском драматическом театре в Стерлитамаке посетила Антонина Фёдоровна — ей исполнилось 97 лет. Её жизненный путь тесно связан с историей страны: она прошла через испытания Великой Отечественной войны, а долгие годы посвятила школе, преподавая биологию в школе № 26. И сегодня, в почтенном возрасте, Антонина Фёдоровна не теряет бодрости духа — ведёт активный образ жизни и регулярно занимается скандинавской ходьбой.

По информации администрации г. Стерлитамак

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