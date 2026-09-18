На выборах — национальная музыка

Председатель избирательной комиссии Павел Александрович Руденко тепло встречает избирателей и провожает в зал, где установлены специальные урны. А там пришедших ждёт сюрприз. Анфиса Ясавиевна Мухамедьярова проголосовала и села за рояль, который стоял в общем зале. Она замечательно исполнила попурри башкирских народных песен.

В беседе с корреспондентом Анфиса Ясавиевна сказала:

— Я думаю, новый состав думы проанализирует деятельность предшественников, сделает работу над ошибками, выберет приемлемые варианты и начнёт работать, чтобы пенсионеры жили в достатке, а молодёжь могла получать достойные образование и работу.



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