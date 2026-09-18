Начальник ЦИТ СФ УУНиТ Денис Сайдалиев сделал свой выбор

— Друзья, хочу напомнить, что в этом году выборы проходят 18, 19 и 20 сентября. У каждого есть возможность выбрать удобный день и прийти на свой избирательный участок.

Считаю, что участие в выборах — это проявление ответственности и неравнодушия к тому, что происходит вокруг нас. Независимо от взглядов и предпочтений, важно воспользоваться своим правом голоса.

Если вы ещё не успели проголосовать, найдите время в один из трёх дней и примите участие в выборах».

Напомним, в этом году Денис Сайдалиев стал одним из победителей VII республиканского конкурса «Отцовская доблесть».

Источник и фото: страница ВК Дениса Сайдалиева.