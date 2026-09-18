Университет — за активную позицию!

Приятно видеть, как много молодых людей осознанно подходят к этому процессу, понимая, что их голос — это реальный инструмент влияния на завтрашний день.

Почему важно прийти на выборы? Потому что это возможность выразить свою позицию, поддержать важные инициативы и стать частью большого процесса развития страны. Неважно, голосуете вы впервые или уже имеете опыт, — ваш голос одинаково важен!

У нас есть целых три дня — 18, 19 и 20 сентября, — чтобы прийти на участок и сделать свой выбор. Присоединяйтесь к своим коллегам и друзьям, проявите активность! Молодежь СФ УУНиТ — это ответственные граждане, которым небезразлично будущее нашей страны. Ждем вас на избирательных участках!