+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
18 Сентября , 09:41

Университет — за активную позицию!

Наш университет — за активную позицию! Студенты и преподаватели СФ УУНиТ уже начали голосовать, выбирая будущее России.

Университет — за активную позицию!Университет — за активную позицию!
Университет — за активную позицию!

Приятно видеть, как много молодых людей осознанно подходят к этому процессу, понимая, что их голос — это реальный инструмент влияния на завтрашний день.

Почему важно прийти на выборы? Потому что это возможность выразить свою позицию, поддержать важные инициативы и стать частью большого процесса развития страны. Неважно, голосуете вы впервые или уже имеете опыт, — ваш голос одинаково важен!

У нас есть целых три дня — 18, 19 и 20 сентября, — чтобы прийти на участок и сделать свой выбор. Присоединяйтесь к своим коллегам и друзьям, проявите активность! Молодежь СФ УУНиТ — это ответственные граждане, которым небезразлично будущее нашей страны. Ждем вас на избирательных участках!

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru